В турецкой Анкаре и регионе в воскресенье, 9 июня, выпало рекордное количество осадков. В результате непогоды три человека погибли. Об этом сообщает телеканал T24.

Проливные дожди, которые прошли в Анкаре, вызвали паводки и затопления. В мэрии турецкой столицы сообщили, что рекордное количество осадков выпало в районах Этимесгут и Чанкая. За два часа были затоплены несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений.

Про оползни предупреждают и жителей Стамбула, где ливень затопил также несколько улиц, жители были вынуждены передвигаться вплавь. По прогнозу синоптиков, в ближайшее время сильный дождь повторится и затронет всю европейскую часть страны. Местные власти призывают горожан не выходить из дома и не пользоваться личными автомобили.

Фото: sabah.com.tr

Напомним, в Турции за участие в попытке госпереворота дали пожизненное 119 военным.

Как сообщала "Страна", Турция по-прежнему стремится в ЕС, хоть там заявили, что есть проблемы.

Ранее в Брюсселе признали, что переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик.