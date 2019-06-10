В воскресенье, 9 июня, под Киевом на Харьковской трассе произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2115 выехал с дороги и налетел на отбойник. К сожалению, два человека погибли. Авария произошла около 16:20. О подробностях сообщает "Информатор".

По предварительной информации, за рулем ехал мужчина, с ним были два пассажира: его жена и теща. На 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский мужчина заснул за рулем автомобиля. Водитель Lada съехал с проезжей части, где врезался в отбойник, который проткнул машину. К сожалению, обе женщины погибли на месте. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Погибшим было 40 и 68 лет. Детали инцидента будут устанавливать правоохранители.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом впервые в истории Украины произошло ДТП со смертью в салоне Tesla.

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