В связи с выбросом химикатов в реку Рось прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"В 23:00 воскресенья была остановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь (209 тысяч жителей) и Умань (84 тысяч жителей)" - говорится в оперативной сводке.

По состоянию на 7:00 понедельника водоснабжение Умани осуществлялось из резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В Белой Церкви создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой путем подвоза и из бюветов. Специалисты проводят мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории Роси.

Напомним, 9 июня в результате аварии автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил, произошел выброс химикатов в приток реки Рось (в пруд, а затем в реку Рось попало около 800 литров химикатов. На территории Погребищенского района погибла рыба в водоемах). Полиция установила, что гербициды были похищены с сельскохозяйственных предприятий Винницкой области. Правоохранители открыли уголовные производства по факту загрязнения реки, а также по факту кражи инсектицидов.