В понедельник, 10 июня, погода в Украине будет дождливой в большинстве регионов, кроме части южных и восточных областей, ожидаются грозы. В Киеве жара достигнет +30. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+20° ночью и +26...+33° днем. Погода в Киеве 10 июня будет дождливой днем и ночью. Ночью столбики термометров опустятся до +17...+19°, днем поднимутся до +28...+30°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Во Львове следующие сутки также будут дождливыми. Ночью ожидается +15...+17°, днем +26...+28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Одессе синоптики также прогнозируют дождь днем и ночью. Термометры ночью покажут +18...+20°, днем +29...+31°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. В Днепре 10 июня также ожидается дождь. Ночью синоптики обещают +18...+20°, днем +31...+33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Харькове синоптики прогнозируют дождь ночью, днем - без осадков. Температура воздуха ночью составит +17...+19°, днем+30...+32°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На Закарпатье в течение суток также будет идти дождь. Ночью температура составит +15...+17°, днем +28...+30°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 июня будет сравнительно спокойной. Синоптики прогнозируют лишь небольшие возмущения.

Погода 10 июня Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Украину идет аномальная жара. Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю. С новой недели температура будет нарастать, а днем достигнет +28...+35 градусов.