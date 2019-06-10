Владимир Зеленский в воскресенье представил костяк своей будущей фракции в парламенте. На съезде, который состоялся в печерском ботсаду Киева, огласили, кто войдет в первую сотню "Слуги народа" после досрочных выборов.

Полный список фамилий мы уже публиковали. Также "Страна" разбирала топовую десятку будущей фракции: в нее входят члены Зе-команды, которых Зеленский представил еще накануне второго тура выборов.

Из интересных новичков первой десятки – генеральный продюсер 1+1 Александр Ткаченко (человек Коломойского) и борец-олимпиец Жан Беленюк, который станет первым темнокожим депутатом Верховной Рады.

Мы решили разобраться, кто же остальные 90 человек, которые автоматически заходят в парламент после выборов. И отметим, что показали нам пока далеко не всех. Проходная часть списка Зеленского составляет примерно 130 мест, а еще партия намерена представить своих мажоритарщиков, из которых пока известно только одиннадцать.

Итак, смотрим, кто есть кто в списках партии Зеленского, которая, по всем опросам, побеждает на выборах и сформирует большинство.

Материал постоянно обновляется.

1. Дмитрий Разумков - главный спикер Зе во время предвыборной кампании, а ныне - лидер "Слуги народа".

Сын социолога Александра Разумкова, ныне покойного первого помощника президента Леонида Кучмы.

Профессиональный политический консультант.

До 2010 года состоял в Партии регионов, куда вступил, потому что не поддерживал первый Майдан. А с 2010 по 2014 года сотрудничал с Сергеем Тигипко.

Главный политконсультант Зеленского говорит исключительно по-русски, хотя при этом высказывает двусмысленные тезисы о том, что русский язык в Украине никто не притесняет. Параллельно выступал за ослабление языковых квот и возвращение на экраны советского кино.

2. Руслан Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде. Родом из Тернополя. Он адвокат, доктор юридических наук и профессор.

В декабре 2017 года президент Петр Порошенко дал Стефанчуку звание "Заслуженного деятеля науки и техники Украины".

В 2014 году Стефанчук был проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры. В 2018 и 2019 годах подавался на должность судьи Верховного суда. Но, как видим, нашел другую работу.

В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко (близкий друг Петра Порошенко), а также вице-премьером Степаном Кубивым, который также считается верным соратником действующего президента.

В штабе Зеленского отвечал за разработку закона о референдуме, народном вето, налоговой системе.

3. Ирина Венедиктова, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского нацуниверситета им. Каразина.

Доктор юридических наук, профессор. Судья третейского суда по медицинским делам.

Сотрудничает с юридической фирмой "Arbitis" в качестве советника по вопросам юридического аудита в сделках по слиянию и поглощению.

Имеет опыт сопровождения деятельности инвестиционных фондов, подготовки проектов законодательных и подзаконных нормативных актов, разрешения корпоративных конфликтов, проведения юридического аудита и реструктуризации бизнеса.

Изучала курс международного коммерческого арбитража в Chartered Institute of Arbitrators. В команде Зеленского будет отвечать за реформы в судебной системе.

Интересно, что Венедикторва хотела стать судьей кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не сдала экзамен - получила балл ниже минимального.

4. Давид Арахамия - в сети более известен как Дэвид Браун, директор украинского филиала ІТ-компании Template Monster (США), создатель волонтерского "Народного проекта" для нужд ВСУ. Имеет награду от Порошенко - орден "За заслуги" 3 степени. В сентябре 2014 года был назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок

Арахамия - "привет" ВСУ и волонтерам от Зеленского, который старается быть в тренде и не слишком отставать на этом поле от Порошенко.

В его послужном списке - работа советником председателя Николаевской облгосадминистрации Вадима Мерикова (ставленник команды Арсения Яценюка и Александра Турчинова, но должность получил уже при президенте Петре Порошенко).

Некоторые наблюдатели его связывают с Аваковым (неоднократно защищал его в сетевых битвах), но, скорее, это просто типичный представитель майдановской "тусовки", который успел поработать со многими политиками этого спектра.

5. Галина Янченко - глава совета общественного контроля НАБУ, в 2014-2015 годах была депутатом Киевсовета по спискам партии "Демократический Альянс", до этого работала аналитиком в общественной организации "Центр противодействия коррупции" Шабунина.

То есть она выходец из среды так называемых "еврооптимистов", точкой сборки которых был когда то Демальянс (в свое время туда вошли Сергей Лещенко и Мустафа Найем).

Муж Янченко - Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, созданного в том числе скандальным нардепом Антоном Геращенко.

6. Михаил Федоров - главный айтишник Зеленского, который организовывал работу соцсетей в штабе победившего кандидата. По некоторым данным, именно он командует "армией ботов" Зеленского и через него же она во время выборов финансировалась.

7. Александр Корниенко - глава избирательного штаба партии "Слуга народа".

8. Анастасия Красносельская - бывший эксперт центра проитиводействия коррупции Виталия Шабунина, которая в мае ушла из ЦПК, чтобы принять участие в парламентских выборах на стороне Зеленского. У Шабунина работала с 2016 года. Специализировалась на вопросах защиты антикоррупционных органов от атак властей.

ЦПК активно поддерживает деятельность НАБУ и ее руководителя Артема Сытника. Недоброжелатели связывают этот Центр с американкими структурами, которые ориентируются на Демократическую партию США. В частности, с фондом Сороса, который предоставляет ЦПК гранты.

9. Александр Ткаченко - генеральный продюсер "1+1", медиа-империи Игоря Коломойского. Абсолютно лояльный олигарху человек, судя по утечкам телефонных переговоров в СМИ (да и следуя простой логике). И его наличие в первой десятке списка весьма показательно.

О Ткаченко сейчас ходят слухи, что метит на место мэра Киева. И телевизионщик косвенно их подтвердил в своем посте на тему съезда: в политике его интересуют главным образом вопросы местного самоуправления и гуманитарная политика.

10. Жан Беленюк - это главная неожиданность начала списка. Темнокожий борец, которого, вероятно, теперь будут предъявлять Западу как признак того, что Украина движется по пути расовой терпимость и европейской политкорректности.

Хотя, конечно же, следует признать, что Жан - человек сам по себе достойный. О нем мы уже подробно писали.

11. Сергей Бабак - юрист и экономист. Был назван членом команды Владимира Зеленского еще в апреле – между первым и вторым туром выборов. Отвечал за образовательную программу: сторонник увеличения количества частных школ и вузов, облегчения инвестирования в образование.

Бабак - эксперт "Украинского института будущего", который учредил создатель скандального сайта "Миротворец", нардеп Антон Геращенко. И это не последний соратник депутата в списке Зеленского.

12. Владислав Криклий - начальник Главного сервисного центра МВД Украины. В министерство пришел со стороны, из бизнеса. После Майдана стал советником Арсена Авакова.

Криклий - молодой финансист и "белый воротничок", возглавивший сервисное направление в МВД, которое, к слову, выглядит действительно наиболее реформированным из всех подразделений министерства.

Наличие в списке Криклия отвечает концепции Зе "государство в смартфоне". И говорит о том, что в "Слуге народа" есть люди, близкие к Авакову.

13. Елена Шуляк – совладелица киевской фирмы, консультирующей девелоперов. В 2015 году подавалась на должность главы фискальной службы Украины.

Состоит в разных общественных центрах при Минэкономики. В частности, входит в Офис эффективного регулирования (BRDO), созданный при содействии западных грантов. Его кстати возглавляет замглавы администрации президента Алексей Гончарук.

Эта организация создана при содействии Евросоюза, Всемирного банка и правительства Нидерландов. Шуляк возглавляет в ней сектор "Строительство". В списке есть еще несколько человек из BRDO.

14. Дмитрий Наталуха – адвокат-международник, год проучившийся в Британии и там активно "топивший" за Евромайдан. Имеет широкие связи с украинской диаспорой за рубежом.

Наталуха – экс-глава Лиманской РГА в Одесской области. С 2015 года по назначению Петра Порошенко руководил Коминтерновской районной администрацией.

Юрист специализируется на проблемах внутренне перемещенных лиц. Является сторонником принятия закона, который отдельно прописывает права переселенцев. А дочерняя организация ООН "Право на захист", в которой работал Наталуха, постоянно призывает облегчить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

Наталуха - муж нардепа Алены Шкрум из "Батькивщины". Также был связан с Михаилом Саакашвили, в бытность последнего губернатором Одесской области - в частности, летал с ним бизнес-авиацией (что потом стало предметом журналисткого расследования, за какой счет).

15. Елизавета Ясько - основатель общественной организации "Желто-голубая стратегия" и продюсер документального кино. В частности – фильма "Крым: грязный секрет России", снятый в Британии и показанный на телеканале "Аль Джазира", влияние на который приписывают Соросу.

Во вступительном слове Ясько говорила, что украинцы должны воспринимать полуостров именно через призму крымско-татарской культуры. И показывали аннексию полуострова России именно глазами крымских татар.

Аннексию Крыма в 2014 году Ясько считает не первой, называя так события еще русско-турецких войн 19 века (вследствие которых Крым, кстати, потом и стал украинским: останься он в составе Турции, этого бы не произошло). Она также негативно оценивает заселение Крыма русскими на протяжении последних двух столетий.

16. Алексей Оржель – еще один эксперт грантовой структуры BRDO при Минэкономики. Курирует в ней направление энергетики. Специалист по возобновляемым источникам энергии, даже возглавляет всеукраинскую ассоциацию, которая занимается этими вопросами.

17. Андрей Герус - представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров. Был членом национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. 2015 году был кандидатом в депутаты Киевсовета от партии "Самопомощь". Бывший исполнительный директор "Конкорд Кэпитал".

Герус – известный критик формулы "Роттердам+", по которой уголь на украинские электростанции поставляется по цене отгрузки в Роттердаме плюс доставка в Украину. Разумеется, выглядит эта история сомнительно – уголь Украина или производит сама, или покупает в России, а не в Голландии.

По мнению Геруса, на схеме зарабатывает владелец "ДТЭК" Ринат Ахметов. Также в команде Зеленского упрекали Порошенко в том, что без его благословения "Роттердам+" вообще не мог бы состояться. СМИ утверждают, что именно на этой коррупционной основе Ахметов оказывал поддержку Порошенко, пока тот был президентом.

18. Михаил Радуцкий - основатель клиники "Борис". До 2015 был советником Виталия Кличко. Также работал заместителем директора "Киевконцерта".

Радуцкому приписывают связи с экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным, чья семья также владеет активами в медицинской отрасли.

19. Денис Монастырский – еще один человек из списка, связанный с Антоном Геращенко. Он был его помощником в нынешнем созыве Рады.

В команде Владимира Зеленского был представлен как эксперт по вопросам реформ в правоохранительных органах. В таком же амплуа он обозначен на сайте "Украинского института будущего", созданного Геращенко.

20. Даниил Гетьманцев – юрист и профессор КНУ им. Шевченко. В команде Зе был представлен еще до выборов как специалист по налогообложению.

Являлся соучредителем одной из крупнейших лотерей в Украине – МСЛ. И уже успел прославиться неоднозначной идеей о введении в Украине всеобщего декларирования доходов.

21. Денис Малюська – еще один юрист-"грантоед". Глава правления уже упомянутой BRDO и эмиссар Всемирного банка в этой организации.

22. Андрей Холодов – кто этот человек, пока не до конца понятно.

Это может быть украинский бизнесмен и муж дизайнера Екатерины Шаховской, владелицы элитного дома моды "Стелла Шаховская". Его имя всплывало в СМИ в контексте резонансного ДТП еще 2011 года, когда "Бентли" сбил регулировщика ГАИ.

Его полный тезка – харьковский айтишник Андрей Холодов. Он известен как создатель украинско-немецкого стартапа eCozy, который вошел в тройку лучших на европейской "битве стартапов" в 2016 году.

Холодов много лет живет в Германии, что, кстати, может стать проблемой при получении депутатского мандата (если это, конечно, он).

Кто из них попал в список Зеленского или это вообще кто-то третий – скоро узнаем.

23. Гео Лерос – киевский режиссер и учредитель организации "Сити-Арт", которая покрыла Киев монументальными по своим размерам муралами. Из искусства в депутатское кресло – это интересная эволюция. Впрочем, и сам Зеленский пришел в политику не из политики.

24. Сергей Кальченко – юрист "Киноквартала" и член команды Зеленского. Был представителем Зе-кандидата в ЦИК на выборах президента. Как утверждали "Схемы", именно он помог снять запрет СБУ на въезд в Украину российского актера Федора Добронравова, звезды сериала "Сваты".

25. Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт". Профессиональный организатор шоу из Луганска, откуда переехал в Киев после начала войны. Ткаченко – классический переселенец (и не единственный в списке Зеленского, как увидим ниже).

26. Егор Чернев – экс-начальник управления продуктового маркетинга Укрпочты (проработал на этой должности один год, в 2017 уволился).

Специализируется на той самой "диджитализации" производственных и бизнес-процессов, о которой так любят в последнее время говорить украинские политики. Прошел политический курс в Королевском колледже Лондона. В 2014-2015 году принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца по линии Нацгвардии.

27. Святослав Юраш – сын главы департамента по делам религий Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание ПЦУ.

2010 году после победы Януковича покинул Украину и вернулся во времена Евромайдана. За участие в событиях на Майдане получил орден от Петра Порошенко.

Будучи членом команды Владимира Зеленского имел конфликт с нардепом Олегом Барной на одном из телешоу после победы Зеленского.

Раньше, как утверждали СМИ, был пресс-секретарем Дмитрия Яроша. Однако сам Юраш это отрицал и говорил, что просто помогал на Евромайдане освещать деятельность "Правого сектора" в положительном ключе.

Интересно, что в мае Юраш-младший обвенчался в Стамбуле в соборе патриарха Варфоломея – он же и благословил молодоженов.

28. Павел Сушко - украинский продюсер, представитель команды Зеленского в Харьковской области. Профессиональный актер, дублер фильмов и позже - руководитель производства документальных и художественных фильмов, впрочем, не слишком известных широкому кругу зрителей.

29. Ирина Верещук - была мэром Раввы-Русской во Львовской области. Известна тем, что после отказа Виктора Януковича подписывать ассоциацию с Европой, призвала ЕС подписать такое соглашение персонально с Раввой-Русской.

В отставку подала в 2015 году после продолжительного конфликта со "Свободой".

Записывала видео-обращение к матерям России с призывом не допускать войны, принимала участие в молитвенном завтраке с президентом США в 2016 году. Сейчас - известный эксперт-международник, президент международного центра балтийско-черноморских исследований.

“Страна” часто публикует ее комментарии. Также Ирина Верещук является координатором инициативы бывших президентов стран Восточной Европы, в рамках которой Кучма, Кравчук, Ющенко, бывшие президенты Беларуси, Литвы, Польши, Словакии, Болгарии и других стран обсуждают различные региональные проблемы.

“Сегодня состоялся съезд, на котором делегаты предоставили мне среди многих мандат доверия! Вся моя энергия, весь мой опыт и багаж знаний будут использованы в парламенте на благо нашей Украины”, - написала Верещук на своей странице в Фейсбуке.

30. Александр Кубраков - еще один "птенец" офиса эффективного регулирования BRDO. Он ведет в нем IT-сектор. З

Кубраков анимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка. Участвовал в запуске услуги проводного интернета от "Киевстара".

Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрения 4G.

31. Елена Коробкова - исполнительный директор независимой ассоциации банков Украины (сокращенно - НАБУ). Закончила одесский госуниверситет, но имеет и диплом Лондонской бизнес-академии.

В целом наличие западных "корочек" - стандартный признак людей из команды Зеленского. В основном это примерно годичная стажировка или курсы, без длительного обучения за границей. Коробкова не стала исключением.

Банкирша в свое время поддержала акцию о противодействии домашнему насилию и выложила в Facebook подробности конфликта с бывшим мужем по поводу трехлетней дочери. Коробкова через суд запретила экс-супругу приближаться к ее дочери.

Что же до деятельности Коробковой в банковской ассоциации - то НАБУ называли "клоном" АУБ, ассоциации украинских банков. Новое объединение было создано в 2011 году тогдашним главой Нацбанка Сергеем Арбузовым с целью иметь лояльную к себе ассоциацию (АУБ тогда критиковала действия Арбузова).

32. Юлия Диденко - представитель Зеленского на президентских выборах по округу №134 в Одессе.

33. Дмитрий Спивак. Уже третий подряд одессит в проходной части списка. Бывший депутат Одесского горсовета. Сейчас - ведущий на телеканале Newsone, который, по данным СМИ, контролирует Виктор Медведчук.

34. Дмитрий Солончук. Информации об этом человеке в открытых источниках нет. Пока сложно идентифицировать, кто это.

35. Михаил Ананченко - помощник сумского мэра Александра Лысенко, входящего в "Батькивщину". Также он один из основателем движения Студенческая республика, и был ее президентом в 2017 году.

36. Анна Коваленко - общественный активист, бывший советник трех министров обороны Украины и министра информационной политики.

В политическую жизнь Коваленко ворвалась с Майдана - она там была предводительницей 39-й женской сотни. После победы второго Майдана она резко выступала против третьего, считая, что это "приглашение Путина в Киев".

С 2015 года - координатор общественной организации "Антикоррупционное движение Украины" совместно с Валентином Наливайченко, который сегодня вошел в партийный список "Батькивщины".

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