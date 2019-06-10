В воскресенье, 9 июня, боевики незаконных вооруженных формирований 26 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

Водяное – шесть раз: из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;

Талаковка – четыре раза: из 120 мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Павлополь – два раза: из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Гнутова – два раза: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

Верхнеторецкое: из минометов калибра 120 мм;

Пески – два раза: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

Авдеевка: из крупнокалиберных пулеметы; по окраине села Березовая –из противотанковых управляемых ракет и автоматических гранатометов;

Невельское: из крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелам подверглись населенные пункты Новоалександровка и Новолуганское.

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"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Пищевик - из станкового противотанкового гранатомета. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел: у поселка Зайцево – из минометов калибра 120 мм", - подытожили в штабе ООС.

Напомним, что утром 9 июня в штабе ООС сообщили, что боевики сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня. Ранее там же сообщили, что в случае угрозы откроют ответный огонь по противнику.