Рассел Воут, исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома, считает, что следует отсрочить введение ограничений на бизнес китайской компании Huawei.

Такое решение он предлагает принять, ссылаясь на сложности, которые эти ограничения создают для американских компаний, использующих технологии китайского телекоммуникационного гиганта.

Предложение об этом Воут изложил в письме в адрес вице-президента Майка Пенса и девяти конгрессменов, попавшем в распоряжение газеты Wall Street Journal.

В письме, датированным 4 июня, предлагается отложить применение к Huawei частей закона о национальной обороне, в котором есть несколько положений, направленных против Huawei и других китайских фирм. Они запрещают американским юрлицам, а также получателям федеральных грантов и займов вести бизнес с китайскими компаниями или с подрядчиками, которые используют их продукцию.

Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайкой компании на территории США. Воут предлагает, чтобы ограничения для американских партнеров китайского гиганта вступили в силу не через два года после принятия закона, как предусмотрено, а через четыре.

"Хотя администрация признает важность этих запретов для национальной безопасности, ряд ведомств был проинформирован о серьезной озабоченности широкого круга потенциально затронутых заинтересованных сторон", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что на смартфоны Huawei больше не будут предустанавливать приложения Facebook, WhatsApp и Instagram. Кроме того, Google удалил смартфоны производителя со своих сайтов.