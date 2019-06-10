В результате пожара в здании многоквартирного жилого дома на востоке Лондона в районе Баркинг разрушенными оказались 20 квартир.

Городская противопожарная служба сообщила, что возгорание в доме на улице Де Пасс Гарденс началось в воскресенье, 9 июня, в 15:31 по местному времени (17:31 по киевскому времени). На место прибыли 15 автомобилей противопожарной службы, более 100 пожарных, полиция и медики. По данным спасателей, огонь охватил часть семиэтажного дома, жильцов эвакуировали.

Фото: twitter.com/sakukrish

Пожар был полностью локализован в 18:04 (20:04 по Киеву), ведется расследование причин происшествия. В сообщении пожарных указано, что в результате инцидента были разрушены 20 квартир и еще десять повреждены огнем и дымом.

От вдыхания дыма пострадали мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте.

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