"Генк", ставший в последнем сезоне чемпионов Бельгии, сделал предложение луганской "Заре" о переходе 27-летнего футболиста сборной Украины Александра Караваева за 3 млн евро. Об этом сообщает Voetbal Belgie.

В составе "Генка" все еще выступает один из лидеров сборной украинец Руслан Малиновский. В прошлом сезоне хавбек помог команде стать чемпионом Бельгии, а по завершению сезона заявил о желании пойти в клуб и из топ-чемпионата.

Стоит отметить, что в Украинской премьер-лиге-2018/19 на счету Караваева 31 матч, 8 голов и 5 результативных передач.

Александр Караваев

Напомним, что Караваев стал одним из творцов эпичной победы сборной Украины над сербами со счетом 5:0. На счету Караваева ассист на Цыганкова.

Кроме того, Караваев вошел в топ-10 бомбардиров последнего сезона УПЛ.