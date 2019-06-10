Украина призывала политические силы Молдавии предотвратить реализацию "российского сценария федерализации" страны. Об этом сообщается на сайте МИД Украины после того, как в Киеве прошло срочное совещание СНБО по ситуации с Кишиневом.

В ведомстве заявили, что для безопасности в регионе важно не допустить внешнее вмешательство. Также в министерстве отметили, что украинские власти заинтересованы в стабильной, демократичной, европейской Молдавии и готовы оказать помощь в урегулировании кризиса.

Ранее сообщалось, что 9 июня, в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

Ранее "Страна" разбиралась, что значит для Украины создание в Молдове коалиции промосковских и проевропейских сил.