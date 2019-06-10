Бари Алибасов-младший сообщил, что у его отца, известного музыкального продюсера, возникли осложнения после отравления жидкостью для прочистки труб.

В частности, в интервью "Комсомольской правде" он уточнил, что его отец четвертый день находится в медикаментозном сне, что необходимо для восстановления организма. По словам Алибасова-младшего, у 72-летнего продюсера нет проблем с дыхательными путями и желудком, однако появились сложности с заживлением кишечника.

"Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", — рассказал он, добавив, что ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни 72-летнему продюсеру нет.

Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб "Крот", перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка. 6 июня музыкального продюсера погрузили в медикаментозный сон.