В воскресенье, 9 июня, в американском городе Даллас (штат Техас) из-за падения строительного крана на пятиэтажный многоквартирный дом погиб человек, а еще не менее шести получили ранения.

По словам представителя пожарной службы города Джейсона Эванса, погибла женщина, находившаяся на момент инцидента внутри здания. Еще два человека находятся в критическом состоянии. Состояние троих оценивается как тяжелое, один получил незначительные травмы, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что спасатели были вызваны на место события около 14:00 после того, как Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильной грозе, надвигающейся на город, а также ветрах до 113 км/час.

Эванс подчеркнул, что точная причина падения крана неизвестна, но есть "большая вероятность", что ветер "сыграл определенную роль в обрушении".

Напомним, что неделю назад в Днепропетровской области во время проведения рок-фестиваля Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены, на которой выступали артисты. Тогда сообщалось об одном погибшем.

Также сообщалось, что в Борисполе с автовышки сорвался и погиб рабочий, ремонтировавший пострадавшую от урагана высотку.