В воскресенье, 9 июня, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который считался лидером гонки, побеждает на выборах главы государства. По данным экзитпола исследовательского центра "Молодежь" он занимает первое место с 69,94% голосов избирателей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам руководителя центра Талгата Калиева, второе место занимает кандидат от национал-патриотов Амиржан Косанов с 14,96%, третье место - за кандидатом от демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") Данией Еспаевой с 4,78%.

"По результатам экзит-полла, голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков - 3,06%, Дания Еспаева - 4,78%, Амиржан Косанов - 14,96%, Толеутай Рахимбеков - 2,71%, Амангелди Таспихов - 2,63%, Касым-Жомарт Токаев - 69,94%, Садыбек Тугел - 1,92%", - сказал Калиев на брифинге в воскресенье.

Как сообщала "Страна", 9 июня в Казахстане прошли выборы президента страны. На пост президента претендовали семь кандидатов. В поддержку Токаева агитировал бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. В ЦИК Казахстана сообщали данные по явке на выборах президента страны. Количество задержанных в результате массовых беспорядков достигло 500 человек.