В связи с утечкой химикатов в реку Рось представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки в районе инцидента.

Результаты будут получены уже в понедельник, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"Результаты химико-биологического анализа на содержание химических веществ в воде будут примерно 10 июня. Принято решение о прекращении работы водозабора [в Белоцерковском районе] с 23 часов 9 июня (запаса воды для города Белая Церковь хватит на одни сутки). При необходимости будет осуществляться подвоз воды. Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось", – заявили в ведомстве.

По данным спасателей, грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений.

В пруд, а затем в реку Рось попало около 800 литров химикатов. На территории Погребищенского района погибла рыба в водоемах.

Инсектицид вскоре достигнет Белоцерковского района. Его жителей призвали не купаться и не ловить рыбу в акватории реки Рось.

Правоохранители открыли уголовные производства по факту загрязнения реки, а также по факту кражи инсектицидов.

Перевернутый грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter с химикатами. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, 9 июня, в селе Збаржевка Винницкой области грузовик, который перевозил тонну инсектицида "Нурал B", перевернулся в приток реки Рось. Появились первые сообщения о массовой гибели рыбы.

Как сообщала "Страна", из-за попадания инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять дальнейшие действия. Об этом сообщил спикер полиции в Киевской области Николай Жукович.

Также мы писали, что попавшие в реку Рось химикаты оказались украденными у фермеров.