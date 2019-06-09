Лже-минеры второй раз за один день атаковали государственные учреждения украинской столицы.

После ложного минирования Верховной Рады, по информации наших источников в МВД, сегодня вечером поступило сообщение о бомбе в Администрации президента на Банковой.

Письмо с угрозой от адресата с ником "Люцифер" было получено на официальный электронный адрес Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В письме было указано, что в понедельник в Администрации главы государства сработает спрятанное взрывное устройство.

По тревоге подняли специальные службы, проверили помещения президентского учреждения, естественно ничего взрывоопасного ни внутри, ни на прилегающей территории обнаружено не было.

По случаю выходного дня персонала на местах не было, поэтому эвакуация не проводилась.

В рамках заведенного уголовного дела полиция устанавливает ip-адрес "подрывника".

Ранее "Страна" сообщала, что в полицию сообщили о минировании аэропорта "Жуляны", а также о том, что неизвестные "заминировали" Чернобыльскую АЭС и аэропорт "Борисполь".