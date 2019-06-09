Женщина утопилась в реке Дунай на глазах у больного сына
В Килийском районе Одесской области женщина совершила самоубийство, бросившись в реку Дунай. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС в Одесской области.
Инцидент произошел 8 июня примерно в 14:35 в селе Лески. По прибытию на место вызова спасатели вытащили из водоема тело погибшей женщины 1981 г.р. Как отмечается, тело находилось в воде в двух метрах от берега. По предварительным данным полиции, женщина совершила суицид.
Предполагается, что самоубийство произошло в присутствии ее 11-летнего сына, который страдает врожденной неврологической болезнью (аутизмом). Со слов местных жителей, женщина вышла с ребенком на прогулку, чтобы его успокоить. Тело пробыло в воде порядка 10 часов.
Все это время на берегу находился сын погибшей. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия, отметили в полиции.
Тело женщины обнаружили в двух метрах от берега Фото: od.dsns.gov.ua
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