В Килийском районе Одесской области женщина совершила самоубийство, бросившись в реку Дунай. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС в Одесской области.

Инцидент произошел 8 июня примерно в 14:35 в селе Лески. По прибытию на место вызова спасатели вытащили из водоема тело погибшей женщины 1981 г.р. Как отмечается, тело находилось в воде в двух метрах от берега. По предварительным данным полиции, женщина совершила суицид.

Предполагается, что самоубийство произошло в присутствии ее 11-летнего сына, который страдает врожденной неврологической болезнью (аутизмом). Со слов местных жителей, женщина вышла с ребенком на прогулку, чтобы его успокоить. Тело пробыло в воде порядка 10 часов.

Все это время на берегу находился сын погибшей. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия, отметили в полиции.

Тело женщины обнаружили в двух метрах от берега Фото: od.dsns.gov.ua

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