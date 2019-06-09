В Казахстане, где сегодня проходили президентские выборы, количество задержанных в результате массовых беспорядков достигло 500 человек. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

По словам первого вице-министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева, задержания проходили во время протестных акций в Алматы и Нур-Султане, а также Шымкенте. Кожан отметил, что акции протеста были попыткой "дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикальных элементов", а также назвал протестующих провокаторами. Он добавил, что правоохранители действовали в соответствии с законом.

Он также заверил, что информация о смерти одного из протестующих не соответствует действительности. "В Алматы никто из протестующих не обращался за медицинской помощью, а в Нур-Султана на месте проведения акций к медработникам обратились 12 человек", - сказал вице-министр внутренних дел.

Напомним, за несколько дней до выборов в Казахстане прошли обыски и задержания активистов в нескольких городах - столице, Алматы, Актобе. В полиции позже прокомментировали, что обыски санкционированы судом в рамках расследования уголовного дела по факту участия в деятельности запрещенной незарегистрированной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана".

Как сообщала "Страна", в ЦИК Казахстана сообщили данные по явке на выборах президента страны.

Напомним, на пост президента претендуют семь кандидатов. Лидером гонки считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев: за него готовы голосовать 72,7%. В поддержку Токаева также агитирует бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. На второй позиции с большим отставанием - кандидат от общественного объединения "Судьба нации" оппозиционер Амиржан Косанов - 7,9%. Третье место у первой в истории страны кандидата-женщины Дании Еспаевой - 5,4% (партия "Ак Жол").

Ранее стало известно, что 19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства.