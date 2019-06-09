В селе Репужинцы Заставновского района на Буковине 30 детей отравились в детском лагере, у них началась тошнота и рвота. Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания. Об этом сообщает местное ИА АСС.

"Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины. Как рассказал журналистам этого агентства заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины Сергей Торский, сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей получили 9 июня. Сейчас в лагерь выехали специалисты из лаборатории и медики Заставновской ЦРБ", - говорится в сообщении.

По словам руководителя ГУ Госпродпотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, который сейчас находится в лагере, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - говорит он.

Как сообщала "Страна", одесский лагерь "Виктория", в котором погибли дети, заработает в августе.

Напомним, ранее в Виннице 12 первоклассников отравились в школьной столовой.

В Черкассах неизвестным веществом отравились сразу 75 школьников.