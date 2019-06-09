В результате аварии автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и попадании канистр с химическими веществами в реку Рось для обработки сельскохозяйственных растений, произошло загрязнение реки, по данному факту открыто уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Установлено, что химикаты были похищены с фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего определенное количество вещества выгорело и попало в водоем" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

Полицейские сообщили о происшествии в органы власти и соответствующие экологические службы, которые должны оценить состояние загрязнения водоема. "Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.242 УК Украины (нарушения правил охраны вод)" – отметили в полиции. За такое преступление предусмотрено наказание – до 5 лет ограничения свободы.

Кроме этого открыто уголовное производство по факту похищения гербицидов с территории сельхозпредприятий в двух районах Винницкой области: по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Полиция проводит оперативные и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности виновных лиц. Гражданам следует временно воздержаться от купания в водоеме и ловли рыбы в акватории реки Рось.

Напомним, 9 июня, в селе Збаржевка Винницкой области грузовик, который перевозил тонну инсектицида "Нурал B", перевернулся в приток реки Рось. Появились первые сообщения о массовой гибели рыбы.

Как сообщала "Страна", из-за попадания инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять дальнейшие действия. Об этом сообщил спикер полиции в Киевской области Николай Жукович.

Также мы писали, как в прошлом году под Днепром перевернулся грузовик с химикатами.