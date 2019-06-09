В воскресенье, 9 июня, жителей столицы предупредили о резком ухудшении погодных условий. В столице ожидается гроза с градом и сильный ветер - 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

Сообщается, что до конца суток погода резко ухудшится. В связи с чем в столице объявлен желтый уровень опасности. Это значит, что погодные условия являются потенциально опасными для жителей города.

Во время грозы на природе лучше найти низину и спуститься в нее; следует отойти от деревьев, столбов, вышек; а также держаться подальше от водоемов; на открытой местности лучше укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку; снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя); в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Не нужно прятаться под очень высокими деревьями; сидеть на полянах; прятаться под скалами; идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой; нельзя купаться.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

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