Сборная Англии стала бронзовым призером дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА. В матче за третье место англичане по пенальти (6-5) обыграли сборную Швейцарии. Об этом сообщает "УНИАН".

Ближе к победе в основное время матча были англичане - дважды после ударов Гарри Кейна Швейцарию спасал каркас ворот. На 84-й минуте гол Каллума Уилсона был отменен после видеоповтора. В овертайме команды также не смогли открыть счет, а в серии пенальти точнее была Англия.

Голкипер английской сборной Джордан Пикфорд не только отразил пенальти в исполнении Йосипа Дрмича, но еще и сам забил с "точки".

Напомним, в финале Лиги наций встретятся сборные Португалии и Нидерландов. "Страна" ведет подробный текстовый репортажГлавный арбитр игры - испанец Альберто Ундиано Мальенко. Сегодня он завершает свою игровую судейскую карьеру.

Как сообщала "Страна", этот футбольный турнир УЕФА был создан совсем недавно. Сегодня определится первый его победитель

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