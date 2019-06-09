Патрульные полицейские Мариуполя составили протокол на водителя Daewoo, в крови которого обнаружили 4,5 промилле алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Faceboоk.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат газоанализатора поразил даже опытных патрульных - 4,5 промилле. На 38-летнего водителя составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правонарушитель поехал по тротуару в сторону детской площадки, где играли дети. Прохожие заставили водителя остановиться и вызвали полицию.

Отметим, что степень опьянения измеряется в промилле, которое показывает массу алкоголя в 1000 мл крови. Это значит, что в каждом литре крови задержанного водителя содержалось 4,5 мл чистого алкоголя. При 4,5 промилле нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, человек находится в состоянии алкогольной комы (либо уже мертв). При показателях в 4,5 промилле количество алкоголя в крови превышает норму в 22,5 раза (!)

Фото: facebook.com/MariupolPolice

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