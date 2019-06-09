Николаевские полицейские устанавливают свидетелей ДТП в Корабельном районе, в котором травмировались водитель легкового автомобиля и двое пассажиров. Один из которых погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"8 июня около 15:30 в Корабельном районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пассажир автомобиля KIA Magentis. Полиция устанавливает свидетелей ДТП", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, транспортное средство под управлением 33-летнего двигалось по улице Гагарина в сторону улицы Степной. В районе перекрестка с переулком Гагарина водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. "От полученных телесных повреждений 41-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. Еще один пассажир и водитель транспортного средства получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в больницу, где они сейчас находятся", - информируют в полиции.

Правоохранители внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение". В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. В полиции просят граждан сообщить следствию любую информацию об обстоятельствах данного инцидента.

Фото: mk.npu.gov.ua

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