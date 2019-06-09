В воскресенье, 9 июня, на внеочередных выборах президента Казахстана проголосовало 77,4% граждан республики, имеющих право голоса. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По предварительным данным, общая явка по республике составила 77,4%", - сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге в Нур-Султане. На прошлых президентских выборах в 2015 году явка избирателей составила 95,22%.

По данным ЦИК, в Акмолинской области проголосовали 83,4% избирателей, в Актюбинской - 84,9%, Алматинской - 89%, Атырауской - 71,2%, в Восточно-Казахстанской - 84,9%, Жамбылской - 81,3%, Западно-Казахстанской - 66,3%, Карагандинской - 77,3%, Кызылординской- 81,6%, Костанайской - 84,1%, Мангистауской- 68,9%, Павлодарской - 81,2%, Северо-Казахстанской - 79,8%, Туркестанской - 84,8%.

В столице Казахстана проголосовали 68,9% избирателей, в Алматы - 52,2% и в городе Шымкент - 67,6%.

Население Казахстана превышает 18,4 млн человек. При этом избирательным правом обладают 11 млн 947 тыс. 995 человек. Центризбирком изготовил на выборы 12 млн 67 тыс. 475 избирательных бюллетеней.

Как сообщала "Страна", старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не выставляла свою кандидатуру на президентские выборы. Ранее "Страна" писала о том, что в Астане полиция задерживает недовольных переименованием столицы Казахстана в Нурсултан. Также мы сообщали, что оппозиция предложила переименовать еще три города в Казахстане.