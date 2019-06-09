Сборная Люксембурга в воскресенье, 9 июня, прилетела во Львов на матч отбора к Евро-2020 против Украины, однако исправность самолета, который летел из Вильнюса, вызывала большие сомнения. Об этом сообщает Zbirna.com.

Игроки люксембуржской сборной летели на забронированном самолете Fokker-100 румынской авиакомпании Carpatair, на борту которого почувствовали запах гари и дыма на пути в Вильнюс на игру против Литвы (1:1). После не слишком спокойного полета футболисты пожаловались президенту Федерации футбола Люксембурга Полу Филиппу, чтобы тот заменил самолет.

Однако для перелета из Вильнюса во Львов игрокам предоставили тот же самолет, отчего те сначала отказывались идти на посадку, но после заверений о безопасности воздушного судна футболисты Люксембурга все же полетел во Львов на том же Fokker-100.

Сообщается, что сначала у самолета были проблемы с вентиляцией. Самолет успешно приземлился во Львове, хоть в салоне во время полета и была напряженная атмосфера.

Фото lessentiel.lu

Напомним, накануне Украина разгромила Сербию со счетом 5:0. Команда Андрея Шевченко продолжает возглавлять группу B отбора на Евро-2020, опережая Люксембург на три очка.

Против Люксембурга украинская сборная сыграет в понедельник, 10 июня. Поединок состоится во Львове, начало встречи в 21:45. Матч отбора на Евро-2020 рассудят словаки.