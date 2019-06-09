Победой второй "ракетки" мира испанца Рафаэля Надаля в Париже завершился 118-й Открытый чемпионат Франции по теннису - Ролан Гаррос.

Решающий поединок в мужском одиночном разряде второго в сезоне турнира серии Grand Slam в воскресенье, 9 июня, Надаль, как и в прошлом году, выиграл у австрийца Доминика Тима, на этот раз со счетом 3:1 (6:3, 5:7, 6:1, 6:1), сообщает Укринформ.

Финал продолжался 3 часа.

Отмечается. что Надаль второй раз подряд защитил титул, одержав на Ролан Гаррос 12-ю победу в карьере (2005-08, 2010-14, 2017-19 гг.).

Добавим, что всего на счету Надаля 19 выигранных турниров серии Grand Slam.

Ранее сообщалось, что Надаль в полуфинале впервые за 5 лет обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Также мы писали, что украинка Свитолина покинула Ролан Гаррос, уступив испанке Мугурусе.