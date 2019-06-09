В Киеве в Вербном озере утонул мужчина. Спасатели достали уже бездыханное тело из воды. К сожалению, помочь мужчине уже не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Судя по видео, инцидент произошел в дневное время на многолюдном пляже. В комментариях пользователи пишут, что реанимация "кулаком по спине" со стороны медиков выглядит неубедительно. Остальные люди продолжают беззаботно отдыхать, не обращая внимания на смерть мужчины. "Только у нас, чтобы помочь человеку в беде, мы эту беду снимем на телефон", - возмущается Николай Лебидь в комментариях.

Очевидцы с места события пишут в комментариях, что "парень ударился головой о что-то под водой, ему было 25 лет... он под водой пробыл 28 минут", - отметила Надежда Этоя.

Как сообщала "Страна", в Броварах после последнего звонка утонул школьник.

Также мы писали, как в Киеве на Оболони утонул 15-летний подросток, который заплыл на середину озера "на слабо".

Ранее под Киевом ребенок утонул во время рыбалки с братом.