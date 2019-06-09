На 54-м километре трассы Киев-Харьков водитель внезапно выехал с дороги и врезался в отбойник. Об этом говорится в сообщении портала "Киев оперативный".

Отмечается, что оба человека, которые находились в салоне, погибли на месте. По предварительным данным, водитель автомобиля уснул за рулем.

На видео из проезжающей мимо машины видно, как отбойник прошил автомобиль насквозь, не дав таким образом беднягам ни единого шанса на выживание.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали гибель обоих.

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Львов - Тернополь в серьезном ДТП пострадали 16 человек.

Еще мы публиковали фото и видео с места жуткой аварии в Польше, где погибли шестеро человек.