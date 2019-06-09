Журналист парламентской газеты "Голос Украины" Василий Чепурный допустил ксенофобские высказывания в адрес украинского спортсмена Жана Беленюка, который будет баллотироваться в нардепы Верховной Рады по спискам партии "Слуга народа". О своем отношении к тому, что в украинском парламенте может появиться первый темнокожий депутат, Чепурный написал на своей странице в Facebook.

"Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зека - выбрали президентом. Дали еврея- клоуна - выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты - точно выберут (Жан Беленюк - десятый номер партии Зеленского "Слуга народа"). Может, нам еще транссексуала подсунут ли работа уже? А что: украинцы толерантны - проголосуют!", - написал он.

В комментариях пользователи упрекнули журналиста за "презренный расизм в мозгах", который не имеет отношения к парламентской журналистике: "Расист? "Вася", одним словом", "Да, украинцы становятся на путь толерантности. Жаль, что вы не считаете себя частью народа", "А "Голос Украины" знает, что работает с расистом? ... и антисемитом. И гомо/трансфобом", - пишут юзеры соцсети.

Фото: facebook.com/vasyl.chepurnyi

Как сообщала "Страна", Беленюк уже рассказал журналистам, зачем он собрался идти в Верховную Раду: "Главная цель – это развитие спорта в Украине, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международной арене". "Приглашала в Раду только "Слуга народа", потому что я голосовал за Зеленского. И я вижу возможности изменить ситуацию только с ним", - добавил Беленюк.

Напомним, Ранее Жан Беленюк снялся в клипе рэпера Ярмака.