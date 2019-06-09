Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что после досрочных парламентских выборов в стране установится новая система. Об этом он заявил в воскресенье в Киеве на съезде партии "Слуга народа".

"Слуга народа" - это не бренд, это - наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", - сказал президент.

"Мы сделаем это вместе, мы сделаем их ещё раз. Спасибо большое. Слава Украине!", - заключил Зеленский.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского рассчитывает получить 226 мандатов в Раде.

Также мы писали, что на съезде партии "Слуга народа" подавали любимую пищу Зеленского.