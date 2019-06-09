Огромный пожар вспыхнул сегодня, 9 июня, в квартале роскошных квартир в Восточном Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

Пятнадцать пожарных машин и 100 пожарных были вызваны для борьбы с "адом" в Садах Де Пасс в Лай.

На фото видно, что пламя уничтожает как минимум четыре этажа с элитными квартирами.

Отмечается, что данный жилой комплекс находится на берегу Темзы.

Густой черный дым можно увидеть вздымающимся в воздухе над горизонтом столицы.

Лондонская пожарная команда подтвердила, что пожар вспыхнул на шестом этаже и борется за то, чтобы взять его под контроль. На данный момент неизвестно, сколько на это понадобится времени.

Фото: thesun.co.uk

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