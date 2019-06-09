Ученые из Медицинской школы Университета Майами (США) сумели связать процесс запуска механизма старения с так называемым возрастным "биологическим лимитом", который ограничивает время жизни.

Новое исследование ученых представлено в EurekAlert!, пишет Naked Science.

Доктор медицинских наук Клас Уолестед вместе с другими специалистами пришел к выводу, что ключевые молекулярные программы, способствующие долголетию, не длятся дольше средних лет (западные ученые определяют его границы от 38 до 60 лет). В работе "Молекулярные пути, связанные с долголетием, зависят от среднего возраста" он подробно описал аспекты, связанные со временем, когда человеческий организм перестает противостоять старению.

"Уже более десяти лет ясно, что ключевые биохимические механизмы регулируют продолжительность жизни мелких животных, таких как черви, мухи и мыши, но не было обнаружено, что эти механизмы имеют место у людей", - говорит доктор Уолестед.

"В этом международном клиническом и геномном исследовании мы впервые сообщаем, что люди используют те же самые биохимические пути во время старения. Удивительно, однако, что люди перестают использовать эти механизмы, начиная с 50 лет. Следовательно, то, как долго и насколько "жестко" каждый человек регулирует эти процессы, может повлиять на продолжительность его жизни", - отмечает исследователь.

Открытие было сделано благодаря новому анализу экспрессии генов - процесса, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт - РНК или белок. Проблемой для человека, по мнению Уолестеда, является механизм работы белка Мишень рапамицина млекопитающих (TOR), контролирующего процессы, имеющие для организма фундаментальное значение, - рост и выживание клеток, их миграцию и метаболизм. Коренная причина, вероятно, кроется в том, что эволюция не подготовила человека к столь долгой жизни, поэтому механизмы борьбы со старением после средних лет начинают давать "сбой".

Полученные выводы могут позволить более эффективно противостоять разрушительным процессам, связанным со старением. Впрочем, все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

"Наше исследование показало, что сложность регуляции программ старения у людей может быть намного выше, чем у других видов", - говорит доктор Уолестед.

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