Украинцы в составе FC Bandera Paris стали победителями любительского чемпионата французской столицы сезона 2018-2019 годов.

Решающий матч прошел в воскресенье в Париже, в котором украинская команда одержала убедительную победу над сильным конкурентом - португальским FC United. Об этом сообщает Укринформ.

"Блестящая победа нашего клуба - это не только спортивное достижение. Это путь к нашей цели: активное продвижение Украины во Франции, а также нашей идеи - объединить украинцев из всех регионов нашего государства. Слава Украине!", - подчеркнул президент футбольного клуба "Бандера Париж" Игорь Карумов.

Отмечается, что украинцы завоевали кубок среди 11 любительских футбольных команд французской столицы. Турнир проходит под эгидой Французской федерации клубов Omnisports.



Фото: ukrinform.ua

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