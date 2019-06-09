В Киеве возле торгового центра "Домосфера" произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes на иностранной регистрации. Седан влетел в пристройку на большой скорости, водитель погиб на месте. Сама авария произошла 8 июня около 20:20. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль с пятью людьми в салоне ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. По пока неустановленной причине водитель не смог вписаться в поворот и вылетел на парковку возле ТЦ "Домосфера". На пути у машины оказалась пристройка, в которую Mercedes и влетел.

От удара водитель легковушки умер на месте. Четыре его пассажира, получив травмы разной степени тяжести, выжили. Их отвезли в больницу несколько машин "скорой". Также на место происшествия прибыли спасатели ГосЧС и несколько патрульных экипажей. На месте дежурили полицейские и работала следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, на Южном мосту в Киеве Mercedes насмерть сбил лося.

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