Сегодняшний день стал ключевым для предвыборной гонки. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которая заведет в парламент крупнейшую фракцию, провела съезд и определила, кто пойдет в Раду от ее имени.

Правда, назвала пока не всех своих кандидатов – много вопросов к тому, кто пойдет от будущей партии власти по мажоритарке. Впрочем, такая же картина у всех политических сил, которые готовятся к штурму парламента 21 июля.

Сегодня прошло еще два важных съезда – партии "Европейская солидарность" и объединенного блока националистов, которые впервые идут на выборы единым фронтом и могут испортить результат Петру Порошенко.

"Страна" подводит итоги, кто сегодня выдвинулся в Раду.

"Слуга народа"

Съезд у партии Зеленского сегодня утопал в зелени – "слуги народа" собрались в печерском Ботаническом саду. Они собирались сделать это еще вчера, но потом перенесли на воскресенье.

"Страна" вела подробный репортаж с этого мероприятия. На нем прозошло два главных события.

Первое – у Зеленского назвали первую сотню депутатов, которые пройдут по партийным спискам (всего "Слуга" заводит в парламент приблизительно 130 "штыков").

Мы уже публиковали полный список их фамилий. Возглавляет его Дмитрий Разумков. Среди интересных моментов – это появление в списке главного медиаменеджера Игоря Коломойского – генерального директора "1+1" Александра Ткаченко.

Еще один неожиданный депутат – это темнокожий борец Жан Беленюк, чемпион мира и серебряный финалист Олимпийских игр. Таким образом в Раду впервые попадет представитель народов Африки.

В список "переехала" значительная часть Зе-команды, которую он презентовал еще накануне второго тура выборов. Это представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, юрист Ирина Венедиктова, айтишник Михаил Федоров. Среди них также Денис Монастырский, помощник нардепа Антона Геращенко (которого считают близким к команде Зеленского).

В первой двадцатке также есть основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий (известен как близкий друг экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина) и энергетический эксперт Андрей Герус, который, недавно был назначен представителем президента в Кабмине.

На сотом месте в предполагаемой фракции разместилась бывшая активистка "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, блогер Лиза Богуцкая.

Также в списке известный эксперт по странам Восточной Европы, директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.

А также телеведущий канала NewsOne Дмитрий Спивак.

Второе – на съезде "Слуги народа" назвали десять мажоритарщиков, которые будут баллотироваться от имени партии. Всего политсила планирует выдвинуть по мажоритарке около двухсот человек.

Мы публиковали список уже известных персоналий. Среди них обращает на себя внимание известный блогер Макс Бужанский, который баллотируется в Днепре, а также актер "Квартала" Юрий Корявченков (Юзик), идущий от Кривого Рога.

Еще один мажоритарщик – это журналист "1+1" Александр Дубинский, он будет штурмовать "округ Кононенко" в Киевской области.

"По округу Кононенко идет Дубинский, В округах Грановского и Пашинского рассматриваются кандидаты, которые смогут достойно побороться с этими персонажами. И на 30 подобных округах мы исходили из того, что люди, которые туда выдвигаться, должны бороться. Они могут быть без такого политического опыта, как эти выше названные товарищи, но это точно будет интересная борьба. По 96-му округу против Москаленко будет интересная борьба, по 200-му округу, по Одессе будет очень сильная борьба по всем городским округам и части областных. Харьков... Мы везде будем бороться. Не мы придумали мажоритарку, но мы должны её сейчас победить, чтобы потом отменить. Так что на этих округах идут люди с прицелом на победу", - сказал, отвечая на вопрос "Страны", глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

Однако на первых десяти фамилиях мажоритарщиков дело пока и закончилось. Остальных партия будет обсуждать завтра, на закрытом съезде.

И это неудивительно. У Зеленского сразу после инаугурации попытались отменить мажоритарку – посколько с ней у "Слуги народа" может быть много проблем. Основная из них – партия молодая и элементарно не успеет отобрать нужное количество более-менее надежных кандидатов, которые не превратятся в "тушек", заняв парламентские кресла.

В целом руководство "Слуги народа" примерно так и объясняет задержку с мажоритарным списком. А попавшая в пропорциональный список Лиза Богуцкая говорит, что в последний момент Зеленский якобы вычеркнул из списка мажоритарщиков тех, кто попал в него за деньги. И теперь в партии срочно набирают новых.

Подведем итог. В списках "Слуги народа" подавляющее большинство людей – не слишком раскрученные персонажи, которые, впрочем, довольно известны в своих областях деятельности. Их можно условно назвать "технократами". Видимо, более медийные персоны отправятся покорять мажоритарку, где роль личности важнее, чем в закрытом списке.

Обращают на себя внимание люди, которые работают на телеканале Игоря Коломойского 1+1. Это два Александра – Ткаченко и Дубинский. А также, как сообщили "Стране" источники в "Слуге народа", готовится идти в депутаты корреспондент "ТСН" Ольга Василевская-Смаглюк. Она пойдет по мажоритарке в Киевской области, как и ее коллега Дубинский.

Итого в Раде может быть сразу три человека из "1+1".

"Европейская солидарность"

В новой партии бывшего президента в первой десятке списка "Европейской солидарности" – трое галичан и двое крымских татар.

Мы подробно анализировали списочников Порошенко и что о них известно.

Возглавляет список "Европейской солидарности" сам Петр Порошенко. Далее идут:

2. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

3. Первый вице-спикер Ирина Геращенко.

4. Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский.

5. Певица, телеведущая, волонтер София Федина.

6. Лидер "Меджлиса крымскотатарского народа" Мустафа Джемилев.

7. Волонтер медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

8. Председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

9. Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз.

10. Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В списке Порошенко нет ничего неожиданного – по сути президент поставил в первые ряды фракции всех своих соратников, разбавив их лояльными к себе волонтерами. Главное, что обращает на себя внимание – это уже упомянутое "львовское лобби" в первой десятке. Что неудивительно – Галичина была единственным регионом, где экс-президент взял больше голосов, чем Владимир Зеленский во втором туре. Логично, что Порошенко решил сделать Львовскую область своим предвыборным плацдармом.

В Сети уже начали в шутку прибавлять к названию партии "Европейская солидарность" слово "Львовская". Получается забавная аббревиатура "ЛЕС".

Более полного списка ЛЕС не показал. Потому что непонятно, кто из него попадет в Раду. Например, о своих перспективах сесть в депутатское кресло многолетний соратник Порошенко Сергей Березенко (известен как создатель "Сетки") высказывается довольно скептически.

Пессимизм этот понятен. Если до сегодняшнего дня голоса "Европейской солидарности" поглощал только вакарчуковский "Голос" и ставил под вопрос вообще прохождение Порошенко в Раду, то сейчас у бывшего президента появилась еще одна "помеха справа". Это блок националистических партий, который под брендом "Свободы" отправился на штурм парламента.

Объединенные националисты

Сегодня свой съезд провели ультраправые. Сразу шесть организаций, среди которых две крупных, заявили о совместном походе на выборы.

Договор о создании блока подписали ВО "Свобода", Национальный Корпус, Правый Сектор, "Государственная Инициатива Яроша", ОУН и Конгресс Украинских Националистов. Они идут на выборы в Верховную Раду общим списком, который возглавит лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Формально мероприятие проходило под видом съезда "Свободы".

"Мы должны вернуть украинцам чувство достоинства и гордости. Мы должны забрать то, что принадлежит нам по праву. У нас особая миссия: не посрамить славу героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте", – заявил Тягнибок.

В первую десятку списка националистов на выборах вошли лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, глава Правого Сектора Андрей Тарасенко, вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции "Свобода" в Киевском городском совете Юрий Сиротюк.

Появление блока националистов, пусть и под единым брендом "Свободы", бросает серьезный вызов именно партии Порошенко, у которой рейтинг – примерно 7-9%. Неизвестно, как поведет себя Галичина, откуда родом Тягнибок, ведущий новое объединение в Раду (напомним, Порошенко делает Львовщину своим предвыборным плацдармом).

При этом ни Тягнибок, ни лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий не баллотировались в президенты. И их реальные рейтинги пока спрогнозировать сложно. Но несомненно, что обновленная "Свобода" будет конкурировать за избирателя именно на поле экс-президента. В ее пользу играет не только схожая идеология, но и серьезный уличный актив. Который, вспомним, еще недавно срывал предвыборные митинги Порошенко, испортив ему всю предвыборную кампанию (это делал Нацкорпус, чей лидер идет по спискам Тягнибока).

А теперь и новая избирательная кампания для бывшего президент сильно усложняется.

Кличко ударился в мажоритарку

Пока одни заявляли, что пойдут в Раду и по спискам, и по одиночке, на партийном Олимпе появился первый "отказник". Виталий Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы только по мажоритарной системе.

"Партия УДАР на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах. По списку политическая сила не будет выдвигать кандидатов. Такое решение принял съезд партии", - говорится на странице Кличко в Facebook.

Кроме того, сообщается, что на досрочные парламентские выборы сам Кличко не пойдет и остается мэром столицы.

"Я же, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать", - подчеркнул он.

Такое решение совпало с отказом Михаила Саакашвили влиться в "Удар". Его недавно позвал туда сам Кличко, лично обратившись к Михо через соцсети. Связано ли сегодняшнее решение "Удара" с отказом Саакашвили – неизвестно. Но рейтинга этой партии действительно не хватит на парламентскую фракцию.