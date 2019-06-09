В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области 2-летний мальчик погиб после падения с 8-го этажа многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Согласно сообщению, отец с сыном поднялись на 9-й этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8-м этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок наклонился, смотря через незапертое окно, и упал на землю. Медики констатировали смерть мальчика.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса.

Как сообщала "Страна", в Киевской области при взрыве газового баллона пострадал ребенок.

Напомним, жена полицейского, которые застрелили 5-летнего ребенка, обвинила в трагедии родителей мальчика.

Тем временем в Верховной Раде потребовали от Авакова, Князева и Трубы отчитаться о ходе расследования убийства ребенка полицейскими.