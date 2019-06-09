На северо-западе Польши грузовой автомобиль столкнулся с шестью легковыми машинами. В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены, передает пресс-служба государственной пожарной охраны страны

"Шесть человек погибли, 11 - были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйсьцья", - сообщает государственная пожарная охрана.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

На месте происшествия возник пожар. На данный момент дорога заблокирована в обоих направлениях.

Фото: twitter.com/BartekPiekarski

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