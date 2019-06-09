В Украину с новой недели придет аномальная жара, температура будет нарастать, а днем достигнет +28...+35 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Жара. Жара. Жара. Такой он, прогноз погоды на ближайшую неделю. Дневная температура воздуха составит +30...+35 градусов, в западных областях +27...+31 градусов. Пожарная опасность возрастет также, особенно в засушливых местах. Осторожно!", - предупреждает синоптик.

По словам Диденко, 10 июня по всей стране пройдут кратковременные дожди с грозами: в западной части Украины, на севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине. "Не забываем, что при грозах возможны сильные ливни, шквалы, град. Все. На остальной территории сухо", - написала Диденко.

В Киеве понедельник 10 июня будет жарким, до +30...+32 градусов, есть вероятность грозового дождя, который только усилит ощущение удушья. Хотя, конечно, во время дождя можно будет немного вдохнуть и выдохнуть, потому что температура воздуха временно снизится", - сообщил синоптик.

В Киеве вся следующая неделя будет жаркой, вероятность дождей - невысокая. "Так что запасайтесь терпеньем, льдом, вентиляторами, чистите кондиционеры, чтобы не дышать микробами, пейте много воды, панамки - детям, себе - веера и поспать в обед минут 15-20, хотя бы на клавиатуре", - советует эксперт.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Сегодня, 9 июня, в Украину зальют дожди с грозами. В среднем по стране воздух прогреется до +25+30, а в восточных регионах будет до +32. Ночью в среднем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.

Как сообщала "Страна", синоптики обещали в Украине на выходных дождь с грозами сплошным фронтом.