В понедельник, 10 июня, в Украине пройдут кратковременные дожди с грозой, однако на всей территории будет жаркая погода - температура поднимется до +33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

10 июня ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь с грозой обойдет стороной лишь восточную часть страны. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами 32-34°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°".

11-12 июня в западных, северных областях, а также в Винницкой области, а 11 июня и Черкасской и Полтавской областях местами пройдет кратковременный дождь с грозой, на остальной территории - без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 28-33°, в восточных, Днепропетровской и Полтавской областях местами до 35°. 13-14 июня предстоит жаркая погода, преимущественно без осадков, лишь в западных областях и в Крыму - местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-21°, днем 28-34°.

В Киеве 10 июня - переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°. На Киевщине местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°. 11-12 июня - местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°. 13 - 14 июня жарко, без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

Прогноз погоды 10 июня Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 июня Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 12 июня Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик предупредила о жаре до +32 и жутких ливнях, которые накроют Украину.

Напомним, синоптики обещают в Украине на выходных дождь с грозами сплошным фронтом.