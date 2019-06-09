Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека во вторник, 12 июня, встретится в Лондоне с президентом Ромы Джеймсом Паллоттой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что на этой встрече Фонсека подпишет контракт с "Ромой" на 2 года с опцией продления еще на один и зарплатой в 2,5 млн евро плюс бонусы.

Итальянские издания пишут, что Фонсека может забрать с собой в "Рому" кого-то из игроков Шахтера. Среди кандидатов - Степаненко, Тайсон, Исмаили и Маркос Антонио.

Ранее стало известно, что "Рома" заплатит Шахтеру 2 млн евро за досрочный разрыв контракта с тренером.

Также мы писали, что "Рома" сыграет с Шахтером товарищеский матч, сразу после перехода Фонсеки.