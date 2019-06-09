Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил генерала, приказав бросить того в аквариум с пираньями. Об этом пишет Daily Star.

Уточняется, что генерала заподозрили в подготовке государственного переворота. Его привели в резиденцию Ким Чен Ына Ренсонг, где был установлен огромный аквариум с пираньями, порезали руки и ноги и бросили в воду.

"Считается, что идею для казни Ким Чен Ын взял из фильма про Джеймса Бонда ("Шпион, который меня любил, - Прим. ред.). В нем злодей Карл Стромберг бросал своих противников в аквариум с акулами”, - сказано в сообщении.

Также известно, что аквариум с хищными рыбами якобы был привезен из Бразилии.

Ранее "Страна" рассказывала, что в СМИ ходят слухи, что в КНДР казнили пятерых дипломатов, обвинив их в провале саммита Трампа и Ким Чен Ына.

Также мы писали, что Трамп не стал подписывать новые санкции против КНДР.