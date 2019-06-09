На выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу баллотируется гимнастка Анна Ризатдинова.

Известная спортсменка пойдет по округу, по которому ранее избирался бизнесмен Александр Онищенко - № 93. Об этом сообщают журналисты "Страны".

Напомним, Анна Ризатдинова 12 ноября 2017 года родила сына Романа от Александра Онищенко. С ним девушка познакомилась на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе.

Анне Ризатдиновой 25 лет, она родилась в Симферополе. Анна - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы.

Фото: facebook.com/anna.rizatdinova

В феврале 2017 года в интервью "Светской жизни" Ризатдинова впервые объявила, что уже замужем.

Однако чуть позже в эксклюзивном комментарии "Стране" миллионер Онищенко признался, что ребенок действительно его и он счастлив снова стать папой, но он остается холостым, и на Ризатдиновой не женился.