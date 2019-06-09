Народный депутат Сергей Лещенко заявляет, что в настоящее время раздумывает над участием во внеочередных парламентских выборах 21 июля в качестве самовыдвиженца по избирательному округу в Киеве, в котором он прописан, но окончательное решение примет через несколько дней.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

"Что касается меня, то я не хочу бегать по спискам, по партиям, говорить… возьмите меня как запасной вариант… У меня есть еще один вариант – это баллотироваться по округу в Киеве. Это родной для меня Подольский район, где я рос, где я ходил в школу, где я до сих пор зарегистрирован. Этот вариант я для себя не исключаю, но окончательное решение буду принимать в ближайшие дни. Потому что депутаты-самовыдвиженцы, у них еще есть несколько дней для такого решения", - сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что был связан в последние полгода с президентом Владимиром Зеленским и партией "Слуга народа", но уважает решение политсовета партии не включать в избирательный список людей, которые уже были народными депутатами.

"Это решение, с которым я соглашаюсь, потому что это новая сила, она должна идти с нового, чистого листа", - сказал Лещенко.

При этом кандидат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский поддержал своего колеблющегося коллегу (Оставляем текст оригинала):

"Не смотря на различные взгляды с Сергеем по ряду позиций, буду его поддерживать на округе. Сам живу на Подоле", - написал Дубинский.

Фото: instagram.com

Ранее нардеп Лещенко заявил, что в БПП хотят лишить его мандата.

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