В украинском парламенте может появиться первый темнокожий депутат. По спискам партии "Слуга народа" на выборы идет спортсмен Жан Беленюк. "Страна" решила вспомнить, что о нем известно.

Биография Жана Беленюка

Жан Беленюк - борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, чемпион мира и Европы. Он родился в Киеве в 1991 году. Его мать - украинка, а отец - руандиец из народа хуту, который учился в авиационном институте, был летчиком. Его призвали в Руанду, где шла гражданская война, и он погиб в 2001 году во время военного переворота на своей родине.

В детстве Жан занимался футболом, баскетболом, карате, украинскими народными танцами. Окончил киевскую школу № 271. Борьбой начал заниматься с 2000 года. Первым наставником спортсмена был Виталий Киселица. Затем к тренировкам подключился Алексей Добровольский.

Беленюк живет в Киеве на Виноградаре. После победы на чемпионате Европы Жан Беленюк написал в своем блоге о том, что медаль он посвящает мэру Киева Виталий Кличко, чтобы напомнить о себе городской власти.

Весной 2016 года Беленюк присоединился к патриотическому флешмоба #яЛюблюСвоюСтрану, опубликовав видеообращение, в котором рассказал за что любит Украину.

Также спортсмен снялся в клипе YARMAK "Гни свою линию" в главной роли.

Спортивные достижения

Жан Беленюк - серебряный призер Олимпийских игр (2016), серебряный призер Европейских игр (2015), чемпион и бронзовый призер чемпионатов мира (2015, 2014), трехкратный чемпион и бронзовый призер чемпионатов Европы (2016, 2014, 2012), бронзовый призер Универсиады (2013) . Заслуженный мастер спорта Украины.

16 августа 2016 года во многих СМИ появилась информация, что Жан якобы после поражения в финале Олимпиады-2016 заявил о том, что задумывается о смене гражданства, так как в стране не созданы условия для занятия спортом. Но вскоре сам борец опроверг эту информацию.

"Я уже заявлял и до Рио, и сейчас, что категорически не хочу никуда уезжать. Я хочу быть здесь. Это мой дом, моя страна, моя родина, мне здесь все нравится. Просто нужно потихонечку развивать спорт, улучшать. Тогда не только у меня, но и у многих спортсменов вообще отпадут эти вопросы. Когда нет каких-то феноменальных проблем с оборудованием, с финансированием — думаю, ни у кого не будет таких мыслей. Единичные случаи могут быть. Сейчас же это началось из-за сложного положения. Но я не хочу никуда уезжать. Я хочу и в Токио ехать выступать за Украину, а дальше — не знаю, буду выступать или нет. Хочется быть здесь и развивать украинскую гимнастику", - сказал тогда спортсмен.

В 2018 году Беленюку запретили ехать на соревнования в России, на что он пожаловался в своем Instagram. "На Чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске, к сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Было потрачено массу сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря", - написал он.

Участие в выборах

9 июня стало известно, что Жан Беленюк находится в избирательном списке партии "Слуга народа", где занимает 10-ю строчку.

Спортсмен уже рассказал журналистам, зачем он собрался идти в Верховную Раду: "Главная цель – это развитие спорта в Украине, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международной арене".

"Приглашала в Раду только "Слуга народа", потому что я голосовал за Зеленского. И я вижу возможности изменить ситуацию только с ним", - добавил Беленюк.