Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, после разгромной победы над сербами со счетом 5:0, столкнулся с толпой радостных болельщиков, которые хотели сфотографироваться.

Фаны в буквальном смысле не давали пройти наставнику Украины к клубному автобусу. Люди просили сфотографироваться вместе и поднимали вверх свои смартфоны, но Шевченко молча просочился между людей и скрылся в автобусе.

Кроме того, при счете 5:0 трибуны поднялись, и стоя приветствовали наставника команды, скандируя "Шева! Шева!". Шевченко поблагодарил фанатов, приложив руку к сердцу.

Также мы писали о том, что говорил Шевченко подопечным до и после матча с Сербией.

Еще мы подметили, как Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над сербами.