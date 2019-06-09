По мажоритарке в Киевской области идут сразу два журналиста 1+1
Кандидатами от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам по Киевской области стали сразу два журналиста телеканала "1+1".
Это ведущий программы "Гроши", известный блогер Александр Дубинский (он идёт по округу где собирается баллотироваться соратник Порошенко Игорь Кононенко) и корреспондент "ТСН" Ольга Василевская-Смаглюк.
Об этом сообщает источник "Страны" в "Слуге народа".
Глава партии Дмитрий Разумков в комментарии "Стране" уточнил, что полный список мажоритарщиков еще дорабатывается и появится завтра, 10 июня.
Также, как мы сообщали, в первой десятке списка Слуги народа идёт гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.
Телеканал 1+1 принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, которому СМИ приписывают тесные связи с Владимиром Зеленским.
Как сообщала "Страна", партия "Слуга народа" рассчитывает получить 226 мандатов в новом парламенте.
Напомним, сегодня стала известна первая сотня списка партии "Слуга народа" на выборах в Раду.