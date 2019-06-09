Заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко, известный как координатор "Сетки" на минувших выборах президента, допускает, что не будет баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Не корректно, не поговорив со своими избирателями, принимать такое решение - во-первых. Во-вторых, согласно социологическим опросам, я побеждаю с серьезным отрывом даже кандидата от Зеленского в этом округе (округ №205 в Чернигове - Прим.Ред). И это достаточно тяжелый для меня выбор - я его должен сделать. Но все больше склоняюсь к тому, чтобы не идти вообще", - сказал Березенко журналистам в воскресенье, 9 июня, в Киеве.

По его словам, новый парламент будет совсем другим, поскольку сегодня существует запрос, "чтобы в парламент не проходили политики, а проходили совершенно новые люди, которые не имеют отношения к политике". Он заявил, что хочет заниматься партийным строительством.

"Сегодня нам надо построить идеологическую партию, правоцентристского типа, цель которой - евроинтеграция. И развитие такой партии мне интересно, я всегда занимался партийным строительством. Для этого не надо сидеть в парламенте и давить на кнопки", - рассказал Березенко.

Ранее в кулуарах съезда "Европейской солидарности" он заявил, что будет руководить избирательным штабом этой партии.

Напомним, 31 мая в Мистецьком арсенале в Киеве проходил съезд партии "Европейская солидарность". На нем принято решение, что лидером станет экс-глава страны Петр Порошенко.

Напомним, что 24 мая учредительный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о смене названия – политсила называется "Европейская солидарность". Также мы анализировали, поможет ли партии Порошенко сокрытие его имени.