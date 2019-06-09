В ДТП на трассе Львов-Тернополь во Львовской области пострадали 16 человек. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, авария с участием пяти транспортных средств произошла около 18:00 8 июня на объездной дороге райцентра Золочев. Грузовой автомобиль ГАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес". В результате столкновения из грузовика выпала бочка емкостью 200 литров и повредила три легковых автомобиля.

В результате аварий получили травмы 16 человек, их доставили в районную больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Фото: lv.npu.gov.ua

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