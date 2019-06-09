В 2020 году мировой ВВП может сократиться на 0,5% или на $455 млрд в результате торговых войн, которые ведут США с Китаем и другими странами мира. Об этом заявил Международный валютный фонд, передает "Интерфакс-Украина".

"Принципиальная угроза проистекает от продолжающейся напряженности в торговле", - говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Она добавила, что война тарифов между США и Китаем может "оставить серьезную вмятину" на мировой экономике.

В заявлении отмечается, что необходимы "решительные меры", которые помогут предотвратить скатывание мировой экономики к новому кризису.

Лагард принимала участие в двухдневном совещании министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки" в японской Фукуоке.

В итоговом заявлении совещания отмечается: "Наиболее важным является то, что напряженность в торговле и в области геополитики становится все более серьезной", а также указывается, что участники "готовы принять дальнейшие меры" в случае необходимости".

Тем не менее, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не согласен с выводами, содержащимися в итоговом заявлении и заявлении Лагард.

"Ясно, что наблюдается замедление экономики в Европе, замедление в Китае, замедление в других районах мира. Я не думаю, что это - следствие напряженности в торговых отношениях. Это замедление началось еще в прошлом году", - сказал Мнучин.

Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее сообщалось, что по данным Bloomberg, таможенная война США и Китая может стоить мировой экономике $600 млрд.

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