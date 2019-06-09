Партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам, но работа над списком по мажоритарке еще продолжается. Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков на брифинге после завершения съезда, пишет "Интерфакс-Украина".

"Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам", - сказал Разумков.

Он также отметил, что списки будут дорабатываться, обсуждаться с делегатами съезда, после чего будут представлены общественности в полном объеме. "Мы будем изучать ту информацию, которую будут давать журналисты, общественники. И если кто-то будет недостоин представлять украинское общество в Верховной Раде под знамёнами партии "Слуга народа", мы его уберем. Закон нам это позволяет сделать до 8 июля", - отметил он.

Разумков подчеркнул, что на втором этапе съезда будет внутренне обсуждение кандидатов и "достаточно жаркая дискуссия", в первую очередь, по кандидатам в округах. "И ещё раз скажу, что по ряду людей нужно будет принимать решения. Потому что вот смотришь весь материал, который пришел, - всё отлично. Но когда начинаешь вникать глубоко в вопросы связей, взаимодействия, то понимаешь, что в одном регионе один крупный бизнесмен пытается нам интегрировать в партию связанных с собой людей, другой - в другом регионе", - пояснил он.

Разумков указал, что "люди меняют фамилии, вообще свою историю, биографию, соцсети". "У нас нет постпраймериз по мажоритарке, у нас есть он только по списку, а нам потом с этими людьми работать, и всей стране", - отметил он.

Ранее в "Слуге народа" назвали пока только 10 своих мажоритарщиков: блогер Макс Бужанский - блогер, актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков, адвокат Татьяна Романцева, герой Украины Игорь Герасименко, художник Юрий Кочут, журналист Александр Дубинский, аграрий Альберт Черепаха, ректор Восточноевропейского Любовь Шпак, врач-анестезиолог Максим Перебейнос, урбанист Дмитрий Гурин.

Также "Страна" публиковала сотню партийного списка "Слуги народа".